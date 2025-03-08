Сергей Дубовой поздравил женщин-военнослужащих и служащих с наступающим праздником

В преддверии Международного женского дня поздравления принимали работники Центра материально-технического обеспечения Северного флота. Почётным гостем торжественного мероприятия стал председатель областной Думы Сергей Дубовой.

— Вы связали свою жизнь с воинской службой – непростой, суровой прозой жизни. Мы восхищаемся тем, как вы честно и с полной самоотдачей делаете свою работу, сохраняя тепло домашнего очага, проявляя заботу о родных и близких. Перед вами нет невыполнимых задач и нет вершин, которые бы вам не покорились. А ваш оптимизм, высокая работоспособность, житейская мудрость служат для нас – мужчин источником вдохновения и уверенности в том, что вы – наш крепкий и надежный тыл! – обратился спикер к присутствующим в зале. – Вообще, северянок отличает невероятная преданность делу, семье, своей стране. При этом наши женщины даже в форме и при мужском характере работы всегда остаются женщинами – нежными, ранимыми и прекрасными. И если красота спасет мир, то пусть это будет ваша красота.

Парламентарий пожелал им здоровья, благополучия и весеннего настроения, вручил награды Мурманской областной Думы.

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