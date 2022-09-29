Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, совершил рабочую поездку в Видяево и Ура-Губу

В гарнизоне подводников спикер регионального парламента осмотрел благоустроенные дворовые территории по улице Заречная. Основные работы уже завершены, осталось установить лавочки, урны и ограждения.

В рамках реновации ЗАТО и военных гарнизонов в порядок приводятся фасады жилых домов. В настоящее время идёт покраска и заделывание межпанельных швов.

— На некоторых домах появились муралы. Обсудили с и.о. главы ЗАТО Видяево возможность установки освещения над ними, чтобы изображениями можно было любоваться и в тёмное время суток, – отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Депутат также посетил Свято-Никольский храм:

— Здесь полным ходом идёт строительство здания. Произведены кровельные работы, сделаны отмостки, и завершена покраска внешней стороны. Отставаний от графика нет.

В посёлке Ура-Губа Сергей Дубовой осмотрел общеобразовательную школу, где капитально отремонтированы холлы на 1-ом и 2-ом этажах.

— На втором этаже, где находятся учебные классы, теперь есть не просто обновленная зона отдыха для учащихся, а обустроено современное пространство с диванами, книжными полками, шахматными столами и настольным теннисом. Теперь каждый ребёнок найдёт себе занятие по душе. Кроме этого, холл оборудован мультимедийным проектором, который можно использовать как в учебных, так и развлекательных целях.

В этом году в рамках программы «Arctic schools» в учреждении обновлён зал для питания. По словам депутата, теперь он напоминает небольшое и уютное кафе.

Сергей Дубовой осмотрел и детский сад. Его посещает всего десять дошколят, поэтому в учреждении всего одна разновозрастная группа.

— В детском саду есть все необходимое для комфортного нахождения в нём детей. Однако, ремонта требует спортивный зал и тротуарное покрытие пешеходной дорожки от входа в учреждение до калитки.

На дворовой территории по улице Рыбацкая устранены недочёты, которые были высказаны парламентарием три месяца назад:

— Полностью перестелено асфальтобетонное покрытие, остались только мелкие работы.

В этот же день глава регионального парламента посетил рыболовецкий колхоз «Энергия» и животноводческое хозяйство, где обсудил с руководством текущие дела и актуальные проблемы. Все обращения взяты на контроль.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24647/