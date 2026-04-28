Сергей Дубовой принял участие в заседании Совета законодателей РФ

В Таврическом дворце 27 апреля собрались руководители фракций, председатели профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, представители законодательных собраний субъектов РФ, а также профильных федеральных министерств и ведомств. Мурманскую область представлял спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

Заседание Совета законодателей, которое было приурочено к 120-летию российского парламентаризма, провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

В центре внимания – реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. Тема получила предметное и конструктивное обсуждение: участники обменялись законодательными практиками, определили приоритеты межведомственного взаимодействия и закрепили механизмы реализации федеральной повестки на региональном уровне.

Отмечалось, что в России проживает 194 народа, которых объединяет одна большая территория и общая история страны. Подчеркивалась необходимость законодательного обеспечения совершенствования государственной национальной политики Российской Федерации, направленной на укрепление единства граждан России на основе традиционных, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также на продвижение и популяризацию за рубежом российской модели мирного сосуществования народов в едином геополитическом пространстве.

Сергей Дубовой, комментируя итоги заседания Совета законодателей, подчеркнул, что вопрос укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия для Мурманской области не абстрактные понятия, а реальность:

– Исторически сложилось, что Русский Север всегда населяли представители разных национальностей. Укрепление гражданского согласия – это не декларация, а системная работа, от которой зависят социальная стабильность, инвестиционная привлекательность и безопасность каждого субъекта страны. В Мурманской области переплетаются традиции многих национальностей России, действуют национально-культурные автономии, успешно работают региональные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера. В условиях Арктики, где компактно проживают представители разных культур и конфессий, единство становится фактором устойчивого развития и основой для реализации стратегических проектов. Понимаем, что вызовы сохраняются – от миграционной составляющей до межнационального взаимодействия. Совет законодателей задал чёткие ориентиры, и мы готовы адаптировать лучшие практики других регионов к нашей специфике. Главная цель – создать все условия, чтобы каждый житель России, независимо от происхождения и вероисповедания, чувствовал себя неотъемлемой частью единой страны.

После заседания с членами Совета законодателей встретился Президент России Владимир Путин.

Он поздравил законодателей, всех депутатов, работающих в органах представительной власти с Днём российского парламентаризма. Глава государства подчеркнул, что политическая система РФ доказала свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность. В тоже время, заметил Владимир Путин, на все агрессивные выпады против страны народ России ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. Президент поблагодарил парламентариев за активную политическую позицию и высокий уровень профессионализма. В завершении Владимир Путин поздравил участников встречи с наступающим Днём Победы.

