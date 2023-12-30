Сергей Дубовой: «Проделанная региональным парламентом работа станет основой для реализации наших планов в 2024 году»

Областная Дума провела за год 9 заседаний, на которых рассмотрели законы, регулирующие самые различные сферы жизни. Программа законопроектной деятельности практически выполнена.

- Главный итог – принят бюджет, где закреплены основные направления развития области на предстоящий период, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Значимыми являются и законы социальной направленности - поддержка семей с детьми, участников СВО и их семей. В частности, продлена льгота для этих категорий лиц в виде освобождения от уплаты транспортного налога на территории Мурманской области за одно транспортное средство, внесены изменения в закон «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области», которые устанавливают дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области», которыми расширен перечень направлений распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала.

В центре внимания депутатов были законы патриотической направленности. В 2023 году приняты законы о присвоении городам Североморску и Заозерску почетного звания Мурманской области «Город морской доблести». Большая работа депутатами областной Думы была проделана по внесению изменений в закон «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области». В целях признания заслуг населения и предприятий региона, увековечивания памяти героических боевых и трудовых подвигов в истории Мурманской области областной закон был дополнен отдельными праздничными днями и памятными датами: День выдачи первой товарной продукции (чернового огневого никеля) на комбинате «Североникель»; День проведения первого Праздника Севера; День ветеранов боевых действий; День присвоения городу Мончегорску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», а также отмечены Дни присвоения городам Североморску, Заозерску, Гаджиево почётного звания Мурманской области «Город морской доблести» и другие события, ставшие памятными для всех жителей Мурманской области.

Активно шло взаимодействие депутатов с жителями области. Северяне обращались к парламентариям по вопросам социальной сферы, ЖКХ, экономики, политики, обороны и безопасности и ряду других проблем. Всего за год в Думу поступило 2242 обращения.

- Этот год был годом нашего председательства в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России – эффективной площадке для принятия взвешенных, законодательно проработанных решений, которые улучшают качество жизни людей. В этом году огромное внимание уделено молодежной политике. Впервые к работе Парламентской Ассоциации подключилась молодёжь. Мы создали Совет молодёжных парламентов. Летом на базе Мурманской областной Думы прошло первое заседание этого консультативно-совещательного органа. Проделанная региональным парламентом работа станет основой для реализации наших планов в 2024 году, - подвел итоги Сергей Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29154/