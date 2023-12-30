Яркие моменты уходящего 2023 года: от лохматых газонокосилок до 92-летней школьницыФГБУ «Мурманское УГМС» предлагает землякам «Сертификат погоды» на любой день нового года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.12.23 10:00

Сергей Дубовой: «Проделанная региональным парламентом работа станет основой для реализации наших планов в 2024 году»

Областная Дума провела за год 9 заседаний, на которых рассмотрели законы, регулирующие самые различные сферы жизни. Программа законопроектной деятельности практически выполнена.

- Главный итог – принят бюджет, где закреплены основные направления развития области на предстоящий период, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Значимыми являются и законы социальной направленности - поддержка семей с детьми, участников СВО и их семей. В частности, продлена льгота для этих категорий лиц в виде освобождения от уплаты транспортного налога на территории Мурманской области за одно транспортное средство, внесены изменения в закон «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области», которые устанавливают дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области», которыми расширен перечень направлений распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала.

В центре внимания депутатов были законы патриотической направленности. В 2023 году приняты законы о присвоении городам Североморску и Заозерску почетного звания Мурманской области «Город морской доблести». Большая работа депутатами областной Думы была проделана по внесению изменений в закон «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области». В целях признания заслуг населения и предприятий региона, увековечивания памяти героических боевых и трудовых подвигов в истории Мурманской области областной закон был дополнен отдельными праздничными днями и памятными датами: День выдачи первой товарной продукции (чернового огневого никеля) на комбинате «Североникель»; День проведения первого Праздника Севера; День ветеранов боевых действий; День присвоения городу Мончегорску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», а также отмечены Дни присвоения городам Североморску, Заозерску, Гаджиево почётного звания Мурманской области  «Город морской доблести» и другие события, ставшие памятными для всех жителей Мурманской области.

Активно шло взаимодействие депутатов с жителями области. Северяне обращались к парламентариям по вопросам социальной сферы, ЖКХ, экономики, политики, обороны и безопасности и ряду других проблем. Всего за год в Думу поступило 2242 обращения.

- Этот год был годом нашего председательства в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России – эффективной площадке для принятия взвешенных, законодательно проработанных решений, которые улучшают качество жизни людей. В этом году огромное внимание уделено молодежной политике. Впервые к работе Парламентской Ассоциации подключилась молодёжь. Мы создали Совет молодёжных парламентов. Летом на базе Мурманской областной Думы прошло первое заседание этого консультативно-совещательного органа. Проделанная региональным парламентом работа станет основой для реализации наших планов в 2024 году, - подвел итоги Сергей Дубовой.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29154/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Как отметить Новый год на работе без лишних рисков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Муми-тролли и зимняя сказка». Полнометражный мультфильм (6+)18:20«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)18:50«Замерзшая из Майами». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг самых высоких зарплат и необычных вакансий за 2023 год в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,36 рубля, доллар снижается почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика