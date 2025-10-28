Сергей Дубовой провёл рабочую встречу с делегацией Министерства иностранных дел РФ

В составе делегации, посетившей Мурманскую областную Думу, – руководитель инспекционной группы, чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Кошкин, начальник отдела по работе с субъектами Северо-Западного федерального округа Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Мария Астахова, руководитель Территориального органа – представитель МИД России в г. Мурманске Евгений Галкин.

Участники встречи обсудили международное сотрудничество Мурманской области, а также международные связи регионального парламента.

Сергей Дубовой отметил, что депутаты Мурманской областной Думы прикладывают усилия для поддержания и расширения контактов с зарубежными партнёрами:

— Мы ежегодно участвуем в Форуме регионов России и Беларуси, который проводится под эгидой верхних палат парламентов. Это важная площадка для выстраивания межрегионального диалога. В 2022 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Минским областным Советом депутатов, в прошлом году – с Могилевским областным Советом депутатов. Ещё одно направление сотрудничества – новое для большинства регионов Северо-Запада России – страны БРИКС. Здесь мы только в самом начале пути, анализируем возможности и перспективы такого формата совместной работы.

Спикер также рассказал о работе постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству ПАСЗР, объединяющего одиннадцать региональных парламентов Северо-Запада.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2dc/yp3sfks51riqqhzm0d9sdqxbbrag1tb4.JPG