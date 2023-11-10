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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 12:30

Сергей Дубовой проверил ход реализации программы реновации ЗАТО в Заозерске

9 ноября спикер регионального парламента посетил гарнизон подводников. Вместе с главой ЗАТО Алексеем Пеньшиным он осмотрел площадку, где происходит снос старого здания спортивного комплекса «Дельфин».

Работы должны завершиться в ближайшее время. До конца года в планах муниципалитета снести ещё два аварийных здания – бывшие жилые дома №7 по улице Корчилова и №11 на улице Матроса Рябинина.

Сергей Дубовой отметил, что программа реновации реализуется в регионе уже четыре года:

— Здесь задействованы финансовые возможности национальных проектов и отдельных решений правительства России, а также регионального плана «На Севере – жить». За это время вложено порядка 14 млрд рублей, треть из них – средства федерального бюджета. Кроме этого, реновация ЗАТО стала одной из ключевых тем в ходе встречи губернатора Андрея Чибиса с Президентом России.

Парламентарий подчеркнул, что долгие годы в гарнизонах Мурманской области не происходило обновлений, у коммунальной инфраструктуры высокий износ. И сейчас, когда активно реализуется программа, стали видны позитивные перемены.

В этот же день спикер встретился с инициатором проекта по благоустройству пешеходной лестницы от городской площади до переулка Гранитный, который стал победителем губернаторской программы «На Севере – твой проект». Из 800 проголосовавших 660 человек отдали предпочтение этой инициативе.

— Неоднократно от жителей города поступали жалобы на недостаточность освещения, изношенность деревянной площадки, повреждения на бетонных участках и металлическом ограждении, общий неэстетичный вид, – сказал Сергей Дубовой. – Реконструкция лестницы станет продолжением капитального ремонта городской площади. Бюджет проекта – 10 млн рублей. На эти средства будут установлены трап, перила, иллюминация, светильники, а также подсветки деревьев.

В завершение рабочей поездки спикер почтил память погибших участников специальной военной операции, возложив цветы к стеле.

Памятная композиция из нержавеющей стали установлена в сквере на улице Чумаченко также в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Автор стелы – наш земляк – кузнец Максим Прожеваров. На бывшем пустыре появилось место памяти о бойцах, исполнивших свой воинский долг.   

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e39/4gz2qaxgvw5g30rhjuvi630wp45moclh.JPG

 

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