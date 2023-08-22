Сергей Дубовой: «Ремонт автодорог в Мурманской области ведётся комплексно»

О ходе ремонта автомобильных дорог регионального и местного значения в этом году на территории Мурманской области вчера шла речь на оперативном совещании правительства области, которое провела первый заместитель Губернатора Оксана Демченко.

Отмечалось, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию 9 объектов регионального значения. Работы выполняются не только в рамках национального проекта, но и стратегического плана «На Севере жить».

- Вопросу обновления дорожной сети в России уделяется сейчас серьёзное внимание, подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Как в своём недавнем выступлении в Госдуме подчеркнул министр транспорта России Виталий Савельев, в текущем году в стране планируется построить и реконструировать больше 2 тысячи км автодорог. В Мурманской области набран хороший темп, и хочу отметить высокую степень готовности дорог регионального и местного значения. Результаты можно увидеть в ходе поездок в муниципальные образования. На сто процентов готова дорога Мишуково-Снежногорск. Особенно радует, что работы велись комплексно – делалась разметка, укреплялась обочина. Без сомнения, это напрямую сказывается на безопасности движения.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28411/