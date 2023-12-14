Сергей Дубовой: «Самбо – спорт, который формирует силу духа, выносливость, самодисциплину»

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета областной Думы Михаил Павлов посетили спортивную школу №13 Мурманска. Парламентарии познакомились с тренировочным процессом секции самбо, осмотрели спортивные помещения, пообщались с юными воспитанниками и тренерами-преподавателями.

Учреждение реализует три образовательные программы по самбо, греко-римской борьбе и дзюдо.

Сергей Дубовой отметил, что самбо – исконно русский вид спорта, который поддерживает Президент страны Владимир Путин:

— Он формирует силу духа, выносливость, самодисциплину. Поэтому не удивительно, что самбисты добиваются высоких результатов не только в спорте, но и в других сферах жизни. Сегодня самбо становится всё популярнее и в целом по стране таким видом борьбы занимаются миллионы человек. Эту секцию посещают более 600 юношей и девушек. Среди выпускников пять мастеров спорта, 39 кандидатов в мастера спорта, спортсмены-разрядники, многие из которых являются победителями и призерами соревнований разных уровней. Некоторые бывшие ученики продолжили свою спортивную деятельность в качестве тренеров, а это говорит о качестве подготовки спортсменов и их вовлеченности в эту деятельность.

Михаил Павлов подчеркнул, что региональное отделение Федерации самбо регулярно проводит соревнования, участниками которых становятся спортсмены самых разных возрастов:

— На территории региона реализуется 32 дополнительные программы по этому виду борьбы, 19 учреждений Мурманской области участвуют в проекте «Самбо в школы». В следующем году работа по популяризации отечественного единоборства будет проводиться ещё активнее. В планах – не только организовать секции в образовательных организациях, но и включить элементы самбо в программу уроков физической культуры.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29129/