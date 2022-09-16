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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.22 14:30

Сергей Дубовой: считаю очень важным, чтобы в законотворческой работе принимали участие молодые люди

Депутаты Мурманской областной Думы встретились с общественно и политически активной молодёжью региона. В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель председателя Думы Евгений Никора, председатель молодежного парламента при Мурманской областной Думе Елена Трапезникова, депутаты городского совета Кандалакши, активисты молодёжных организаций. Модератором встречи выступила депутат Думы Анна Гришко.

Участников мероприятия приветствовал Сергей Дубовой. Он проинформировал гостей о работе регионального парламента и депутатов, их основных функциях и действующих законах в сфере молодёжной политики. В частности, он отметил, что в Мурманской областной Думе за 28 лет наработан колоссальный опыт законотворчества, ведётся большая работа по совершенствованию правовой базы и отстаиванию интересов северян:

- Считаю очень важным, чтобы в законотворческой работе принимали участие молодые люди. Зачастую, именно они предлагают своё видение и нестандартные решения, которые необходимы нам сегодня. Главное, чтобы талантливая молодёжь не занимала пассивную позицию, а заявляла о себе, активно воплощала свои идеи в жизнь. Молодое поколение – основная движущая сила общества. Их успехи сегодня – это вклад, который принесёт региону солидные дивиденды в будущем.

Евгений Никора подчеркнул, что участие молодых людей в реализации молодёжной политики предполагает не только выдвижение идей:

- Правительство региона, губернатор области и региональный парламент уделяют большое внимание подготовке своей подрастающей смены. Мы уже сейчас видим, сколько молодых людей активно работает в представительных органах муниципальных образований, в молодежной палате при областной Думе. Молодёжь продолжает делиться идеями, но очень важно, чтобы эти идеи молодые люди реализовывали вместе с нами.

Представители молодёжной палаты при региональном парламенте рассказали о своей работе и первых её результатах, поделились планами на перспективу. Подробно обсуждалась тема профориентации молодёжи. Прозвучало предложение проработать вопрос об организации практики студентов колледжей на промышленных предприятиях региона.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c99/ebg9o208ngcoy292p1vz9ynzsl9wnuc4.JPG

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