Сергей Дубовой: «Сохранена преемственность и последовательность государственной политики России, важный элемент которой – социальная поддержка»

Глава регионального парламента Сергей Дубовой вчера принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента РФ Федеральному Собранию. В своём комментарии по итогам выступления главы государства Сергей Дубовой отметил:

— Сохранена преемственность и последовательность государственной политики России, важный элемент которой – социальная поддержка. В эту сферу предстоят масштабные инвестиции. По большому счёту экономика в каждом регионе должна работать на повышение качества жизни людей. На это нацелены и новые национальные проекты, дополнительные меры поддержки и новые финансовые возможности регионов. В числе главных задач – обеспечение стабильного материального положения граждан, поддержка наиболее нуждающихся слоев населения.

Безусловно, неслучайно в этом году ориентиром государственной стратегии России обозначена семья. Именно так будет называться новый национальный проект, на реализацию которого в регионы направят дополнительные средства. В Мурманской области создана действенная система поддержки семей с детьми, в законодательном решении этих вопросов принимают участие депутаты областной Думы. Так, с 1 января 2024 года вступают в силу изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области», которыми расширен перечень направлений распоряжения средствами регионального материнского капитала. В плане законопроектной деятельности Думы на этот год значатся законопроекты, касающиеся дополнительных мер соцподдержки.

Высокий эффект в решении социальных и многих других вопросов по развитию территории обеспечивает и стратегическая программа «На Севере – жить!», активно работающая в нашем регионе. Новые нацпроекты в комплексе с действующей стратегической программой станут дополнительным стимулом для социально-экономического развития Мурманской области.

Уверен, исходя из обозначенных сегодня задач, предстоит немалый объём работы на всех уровнях власти, её слаженных и чётких действий. Поскольку, как точно подчеркнул президент, призвание власти – помогать.

Важно, что в числе значимых проектов президент назвал развитие Северного морского пути, который начинается у нас, в Мурманске, газификацию региона. Для нас это очередной стимул прилагать максимум усилий, чтобы оставаться в лидерах арктической темы и сплоченно, уверенно работать по развитию Мурманской области с учётом новых задач.

Это послание можно по праву считать программой сильной суверенной страны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29564/