Сергей Дубовой: «Студенты – самая активная часть жителей Мурманской области – основа дальнейшего развития региона»

Вопросы поддержки студентов в Мурманской области были вчера в центре внимания участников еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Прозвучала информация о мерах поддержки обучающихся в вузах и колледжах Мурманской области. В частности, среднее профессиональное и высшее образование в регионе сегодня получают более 25 тысяч студентов. В последние четыре года внимание властей сосредоточено на развитии инфраструктуры учреждений образования и создании комфортных условий для проживания студентов. Стипендиальный фонд СПО составляет порядка 160 миллионов рублей, в Мурманском Арктическом университете – около 400 миллионов рублей. Различные виды стипендий получают более 9 тысяч студентов.

– Внимание к молодёжи сегодня – это хороший вклад в будущее, потому что студенчество – самая активная часть жителей Мурманской области – основа дальнейшего развития региона. Сегодняшние студенты – это врачи, инженеры, энергетики, строители, рыбаки, которые придут нам на смену. Поэтому, чем выше уровень образования, чем лучше и комфортнее условия для обучения в Мурманской области, тем больше нашей молодёжи останется жить, учиться и работать на родной земле, тем интереснее будет Мурманская область с этой точки зрения для ребят из других регионов и даже стран, – отметил председатель регионального парламента Сергей Дубовой. – Считаю, оказание поддержки обучающейся молодёжи крайне важной частью работы, как областного правительства, так и региональных законодателей.

Также на совещании были анонсирована программа празднования Дня студента, который ежегодно отмечается в Татьянин день 25 января. С 22 по 27 января в регионе пройдут различные мероприятия, целью которых является привлечение внимания к студенческим традициям и знакомство с историей праздника. В муниципальных образованиях проведут студенческие балы, квизы, конкурсы, викторины и соревнования. В Мурманске на центральном стадионе профсоюзов 25 января будет организовано массовое катание, для студентов прокат коньков будет бесплатным. В тот же день в Областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоится студенческий бал.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29294/