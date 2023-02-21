Сергей Дубовой: уверен, новые инициативы Президента РФ получат законодательное развитие в ближайшее время

Комментарий главы регионального парламента Сергея Дубового к Посланию Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию:

— Определены дальнейшие пути развития страны, конкретные шаги, которые предстоит сделать в экономике, в том числе, в оборонной промышленности, социальной сфере, бизнесе, науке. В целом определён курс на отечественное, своё. Это касается развития высоких технологий, производства, культуры, образования. Россия – наш общий дом, который мы готовы защищать и трудиться ради его благополучия. Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и членам их семей. В прошлом году региональный парламент предусмотрел законодательные меры по решению этих задач.

Президент выступил с инициативой создания государственного социального фонда с развернутой структурой по всей стране. Уверен, что Мурманская область не останется в стороне от этого процесса. Не менее важно, что планируется экономическая и социальная поддержка новых регионов России. Это существенное подспорье для развития этих территорий.

С этого года начнёт действовать программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Повышенное внимание глава государства уделил экологическим проблемам, развитию науки и передовых технологий, туризма. Уверен, новые инициативы получат законодательное развитие в ближайшее время, и депутаты Мурманской областной Думы готовы максимально поддержать эту важную работу.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70565/photos/70387