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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.24 11:00

Сергей Дубовой: «В Мурманской области сделан акцент на подготовку кадров со средним профессиональным образованием»

Председатель областной Думы Сергей Дубовой вместе с учащимися медкласса гаджиевской школы №276 посетил Мурманский медицинский колледж.

С просьбой о содействии в организации выездного Дня юного специалиста к парламентарию обратилась директор учреждения образования Ирина Козинец во время его рабочего визита в гарнизон подводников.

В ходе экскурсии по медколледжу ребят познакомили с учебными зонами, провели мастер-класс в кабинете неотложной помощи.

Мурманский медицинский колледж осуществляет подготовку специалистов среднего профессионального образования по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Фармация», «Сестринское дело». В нём обучается 1386 студентов.

В прошлом году колледж стал победителем конкурсного отбора федеральной программы «Профессионалитет» по созданию образовательного центра СПО «Медицина на Мурмане». В структуре центра девять учебных зон. Среди них – кабинет неотложной помощи, лаборатория организации деятельности аптек и отпуска лекарственных препаратов, кабинеты педиатрии, акушерско-гинекологической помощи в стационаре, пропедевтики. Планируется, что за три года реализации проекта на обучение будет принято не менее 750 человек, договоры о целевом обучении с гарантией трудоустройства заключат не менее 645 студентов.

Сергей Дубовой отметил, что в Мурманской области качественно изменился подход к подготовке востребованных кадров со средним профессиональным образованием:

— В нашем регионе и в целом по стране большой спрос на таких специалистов, поэтому сделан большой акцент на их тщательную подготовку. Это и профориентационная работа в школе, практика в колледжах и вузах, обучение у работодателя, и создание современных, комфортных и функциональных образовательных пространств.

Поездка в Мурманск для школьников из Гаджиево завершилась посещением Центра управления регионом Мурманской области.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/10c/69audeq07dh0eol6mmfwa9sewa0b32f8.JPG

Комментарии

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Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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