Сергей Дубовой в преддверии Дня матери в Гаджиево встретился с женами участников специальной военной операции

Основными темами встречи стали вопросы жилищно-коммунального обслуживания в гарнизоне, доставки гуманитарной помощи, финансового обеспечения участников СВО, увековечивания памяти воинов.

- Важно, чтобы бойцы на линии боевого соприкосновения знали о том, что дома у них все в порядке – есть тепло, горячая вода, коммунальные услуги предоставляются на должном уровне, - отметил спикер областного парламента. – Поэтому встреча началась именно с темы ЖКХ. Было много вопросов, связанных с поломкой и некорректной работой приборов учёта в жилых домах, благоустройством территории, освещением, содержанием общедомового имущества. Все они будут обобщены для того, чтобы обслуживающие организации провели необходимую работу по устранению недочетов.

В ходе общения с председателем Думы жены участников СВО пожаловались на расценки «Почты России», из-за которых доставка почтой посылок и гуманитарных грузов в зону спецоперации стоит довольно дорого, а также на задержку с оплатой стоимости проезда в отпуск членов семей военнослужащих по воинским перевозочным документам.

Ещё одна важная тема - увековечивание памяти бойцов.

- В Полярном установлен памятник «Участникам боевых действий – Защитникам Отечества». Он общий для всех ЗАТО, - отметил Сергей Дубовой. - На плитах мемориала высечены имена наших земляков - тех, кто исполнил свой долг и навсегда остался верен присяге. Как сообщили участницы встречи, имена некоторых воинов, погибших ещё два года назад, до сих пор на этих плитах не появились. Обязательно проверю эту информацию и, если она точна, постараюсь добиться восстановления справедливости.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33481/

