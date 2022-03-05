Сергей Дубовой: «Вклад северянок в развитие родного края огромен»

В преддверии Международного женского дня в областном драматическом театре состоялось торжественное мероприятие. Северянок поздравили губернатор Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев, глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Обращаясь к представительницам прекрасного пола, Сергей Дубовой отметил, что трудно подобрать слова, чтобы выразить все чувства, которые вызывает образ женщины:

— Вы не устаёте нас поражать и восхищать. Современный ритм жизни диктует вам высокие требования – успевать быть хорошей хозяйкой и заботливой матерью, любящей женой и ответственным работником. И вам это удается! На Кольском Севере трудно найти сферу деятельности, в которой бы не трудились женщины – транспорт, горно-металлургическая и химическая отрасль, энергетика, дорожное хозяйство, ЖКХ, строительство, логистика. Вам покоряются даже традиционно мужские профессии, требующие силы воли и выдержки. Ваш вклад в развитие родного края огромен. И мы бесконечно гордимся вашими успехами и достижениями!

Парламентарий поблагодарил северянок за трудолюбие и настойчивость, преданность, терпение и жизненную мудрость, пожелал всегда быть любимыми и счастливыми.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22985/