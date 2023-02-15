Сергей Дубовой во время рабочей поездки в Гаджиево проверил состояние дошкольных и образовательных учреждений

В центре внимания главы регионального парламента были дошкольные и образовательных учреждения, их текущее техническое состояние и актуальные задачи. Один из способов их решения - получение грантов в рамках проекта «Арктическая школа», заявки на участие в котором должны сдать до конца февраля.

По направлению «Общественные пространства» в проекте участвует детский сад №146 «Северяночка», который посетил Сергей Дубовой.

- Это самый старый детский сад в Гаджиево, он находится в жилом доме, - отметил председатель Думы. – При этом условия для воспитанников созданы неплохие, радует и высокая посещаемость детей. Осталось обновить музыкальный зал.

Актуальной остаётся задача преобразования общественного пространства и в гаджиевской школе №276, построенной в 1965 году. Здесь не хватает актового и спортивного залов, а также пространства для занятия детей во внеурочное время. Сергей Дубовой отметил, что в ней обучается 850 детей и необходимость её реконструкции давно назрела.

Спикер Думы также посетил новый детский сад в Гаджиево, который сдан в 2016 году. Однако, в недавно построенном современном здании есть проблема – с момента ввода в эксплуатацию детского сада не используется бассейн на 3-ем этаже. Сейчас там необходима экспертиза и серьёзные работы - смена систем водоочистки и вентиляции.

Сергей Дубовой осмотрел Центр творчества и досуга в Гаджиево, который пострадал в январе от пожара. Муниципалитет выделил средства, и уже ведутся работы по замене кровли. Впереди – приведение в порядок зеркального зала.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27076/