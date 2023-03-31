Сергей Дубовой вручил Благодарственные письма областной Думы сотрудникам отряда мобильного особого назначения «Медведь»

В Мурманске прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-й годовщине образования отряда мобильного особого назначения «Медведь». Сотрудников ОМОНа с юбилейной датой поздравили губернатор области, председатель регионального парламента, а также руководство областного Управления Росгвардии, в структуру которого входит отряд.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил всех бойцов, которые выполняют важнейшие для страны задачи, в том числе в рамках специальной военной операции.

- Вы олицетворяете собой самоотверженность и мужество, храбрость, профессионализм. Вы настоящие воины, мощные, сильные, весь регион, вся страна вами гордится. Да, в зоне проведения специальной военной операции сейчас «жарко», но я уверен, что, как и во все предыдущие командировки, задачи, которые перед нами ставятся, будут профессионально выполнены. Мне хочется пожелать здоровья вам и вашим близким. Самое главное, чтобы в семьях был покой и добродушие, чтобы ваши супруги ждали дома, и вы чувствовали надёжный тыл и уверенность. Все вместе мы будем стараться это спокойствие обеспечить. Мы в вас верим. Вы пример настоящих защитников и защитниц Родины. Успеха вам и удачи. Спасибо за службу, – подчеркнул губернатор.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой отметил, за 30 лет ОМОНом Управления Росгвардии по Мурманской области пройден трудный, но славный путь становления и профессиональной выучки.

- В очень непростых условиях вы показали свою стойкость, верность присяге и закону. Сегодня отряд обеспечивают стабильность и безопасность нашего государства, проявляют мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции, - сказал парламентарий. - Успехов всем, кто сейчас находится на боевом посту, решает служебные задачи. Здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким!

Председатель областной Думы вручил Благодарственные письма регионального парламента наиболее отличившимся сотрудникам отряда мобильного особого назначения «Медведь».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27491/