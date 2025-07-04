Сергей Дубовой вручил награду коллективу Мурманского филиала Российского регистра морского судоходства

В преддверии Дня работников морского и речного флота, 3 июля, состоялась встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с руководителем Мурманского филиала Российского регистра морского судоходства Денисом Павловым.

Председатель Думы отметил, что трудно переоценить роль сотрудников морского регистра в обеспечении безопасности мореплавания на ледовых трассах Арктического бассейна:

- Весь спектр деятельности Мурманского филиала Российского регистра морского судоходства, в конечном счёте, способствует развитию Северного морского пути, освоению высоких широт, росту экономики российских арктических регионов и всей страны. Искренне благодарен людям, которые трудятся в организации, за преданность избранному делу, принципиальность и высокий профессионализм.

Сергей Дубовой вручил коллективу Мурманского филиала Российского регистра морского судоходства Почётную грамоту Мурманской областной Думы за существенный вклад в обеспечение безопасности мореплавания судов и в связи с Днём работников морского и речного флота.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32864/