Сергей Дубовой вручил награды областной Думы социальным координаторам фонда «Защитники Отечества»

Глава регионального парламента Сергей Дубовой вчера посетил филиал Государственного фонда «Защитники Отечества по Мурманской области» и встретился с социальными координаторами.

Отмечалось, что за почти семь месяцев работы фонда в него обратились более 1800 человек, поступило более 3000 запросов, 70% из которых отработаны.

Чаще всего, это обращения за помощью в получении денежных выплат, оформлении удостоверения ветерана боевых действий, назначении мер социальной поддержки, за юридической и медицинской помощью. В штате мурманского филиала фонда работают 17 социальных координаторов и 6 их помощников. Точки присутствия фонда во всех муниципалитетах, и, прежде всего, в закрытых административно-территориальных образованиях и населённых пунктах, где расположены воинские части.

В ходе встречи обсудили ключевые вопросы профессионального обучения и переобучения ветеранов боевых действий. Среди них названы проблемные – организация переобучения тех, кто имеет неполное общее образование и расширение перечня программ профессионального обучения.

Все озвученные вопросы Сергей Дубовой взял в работу, подчеркнув, что проблемы участников специальной военной операции также в центре внимания региональных парламентариев.

В завершение встречи спикер поблагодарил социальных координаторов за их труд и всестороннюю помощь в интеграции бойцов в мирную жизнь и вручил Благодарственные письма областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29216/