Сергей Дубовой вручил педагогам награды «За помощь фронту»

Вчера в Мурманске открылась Стратегическая сессия муниципальных управленческих команд сферы образования Мурманской области. Мероприятие проводится Министерством образования и науки Мурманской области с целью формирования предложений в план реализации «Стратегии развития образования Российской Федерации на период до 2036 года и на перспективу до 2040 года».

Участников сессии приветствовал председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил важность всестороннего обсуждения развития образования страны всеми участниками этого процесса – от школьника и студента до родителей и педагогов.

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и командования 1307 гвардейского мотострелкового полка парламентарий вручил памятные знаки и медали «За помощь фронту» министру образования и науки Диане Кузнецовой и сотрудникам Североморского кадетского корпуса Анне Сорокиной, Ольге Бутковой и Ирине Яшиной.

– Жители Мурманской области активно поддерживают участников СВО, помогают собирать грузы, так необходимые нашим ребятам на передовой, – отметил спикер областной Думы, вручая награды. – Волонтёры плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, собирают сухие пайки, тактические аптечки и многое другое. Северяне каждый день отправляют в новые республики и Курскую область гуманитарную помощь. Нужно обладать поистине великой широтой души, уметь глубоко сопереживать и тонко чувствовать людей, которые нуждаются в помощи, чтобы заниматься этим делом. Думаю, наши бойцы чувствуют эту поддержку, которая придаёт им сил и уверенности в скорой победе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32556/