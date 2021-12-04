Сергей Дубовой: Выполнение наказов северян – первостепенная задача «Единой России»

Они отражены в народной программе, с которой партия шла на сентябрьские выборы

«За 20 лет работы партии сделано очень многое, но ещё больше задач предстоит решить. И только тесное взаимодействие партийцев, сторонников партии, всех, кто ее поддерживает, позволит добиться успеха», - уверен делегат съезда «Единой России», первый заместитель секретаря реготделения партии, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

По мнению парламентария, объединяющая роль «Единой России» всегда особенно ярко проявляется в годы испытаний для страны. Это происходит потому, что партия оперативно реагирует на сложные кризисные ситуации, прислушивалась и прислушивается к мнению людей.

Согласно Конституции РФ, источником суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, напомнил он.

«Программа партии «Единая Россия» создана на основе пожеланий людей, их наказов и поручений, и в этом главная причина ее доминирования в политической системе страны. В Мурманской области в основу программы регионального отделения партии легла народная стратегия «На Севере – жить», в разработке которой приняли участие более 23 тысяч северян. Реализация планов по развитию Мурманской области, выполнение наказов людей – это наша первостепенная задача. Крайне важно в полном объеме исполнить то, что мы обещали людям, когда шли на выборы в сентябре текущего года», - заключил Сергей Дубовой.

Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нём представлен отчёт о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда избрали председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Кроме того, сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/sergej-dubovoj-vypolnenie-nakazov-severyan-pervostepennaya-zadacha-edinoj-rossii