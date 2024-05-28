В Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району состоялось торжественное собрание в честь профессионального праздника. В мероприятии принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета областной Думы Михаил Ильиных.

Сергей Дубовой отметил, что под охраной наших пограничников находится 10,5 тысячи километров западных арктических границ страны:

– Многие поколения российских пограничников не раз проявляли свои лучшие качества – отвагу и преданность родной стране. В Великую Отечественную войну они первыми приняли удар врага. И ни одна застава не отошла без приказа, и в плен пограничники никогда не сдавались. Современное поколение пограничников приумножает славные традиции погранслужбы, с честью выполняет сложные задачи по защите национальных интересов России. Их служба является примером высокого профессионализма и большого мужества. Защитники рубежей Родины надежно хранят покой граждан на суше, в небе и на море. Жители Кольского Заполярья гордятся своими защитниками, которых отличает принципиальность и безукоризненное выполнение служебного долга.

Сергей Дубовой выразил глубокую благодарность ветеранам-пограничникам за их активную жизненную позицию, а всем, кто служит сегодня – за достойный вклад в защиту внутренних и внешних интересов страны. Парламентарий вручил награды областной Думы, пожелав всем сотрудникам Пограничной службы крепкого здоровья, надежного тыла и благополучия.

К поздравлениям присоединилась депутат регионального парламента Ирина Просоленко. В Алакуртти состоялся праздничный концерт, посвященный 106-й годовщине образования пограничных органов и 84-й годовщине образования 101-го Краснознаменного Алакурттинского пограничного отряда.

- Вместе с жителями приграничного Алакуртти мы чествуем бесконечную преданность и героизм пограничников, несущих службу во имя безопасности нашей Родины, – отметила Ирина Просоленко в своем поздравлении. – Наша страна имеет наибольшее количество государств-соседей в мире. Такое уникальное положение налагает большую ответственность на всех, кто служит в погранвойсках Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Пусть каждый пограничник почувствует сегодня поддержку и благодарность своих земляков. Их бдительность и мужество вдохновляют всех нас.

Парламентарий вручила лучшим пограничникам Благодарственные письма губернатора Мурманской области и Мурманской областной Думы, подчеркнув, что эти награды – символ глубокого уважения и признательности за их неоценимый вклад в защиту российских границ.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30229/