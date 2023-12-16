Четверть века работает Контрольно-счётная палата Мурманской области.

25 лет назад в регионе был сформирован и приступил к работе постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля. С этой значимой датой сотрудников счётной палаты поздравил глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Он отметил, что Контрольно-счётная палата внесла огромный вклад в развитие законодательной базы, сохранение «здоровья» финансовой сферы Мурманской области:

– В центре внимания аудиторов – чёткое формирование и исполнение регионального бюджета, повышение его прозрачности и эффективное использование средств налогоплательщиков. Материалы, подготовленные счётной палатой оперативно и на высоком качественном уровне, всегда помогали нам, депутатам, глубже понимать ситуацию во всех сферах жизнедеятельности области, а значит, принимать более выверенные решения на законодательном уровне. Мы слышим и учитываем мнение КСП при рассмотрении основного финансового документа нашего региона – бюджета Мурманской области, других значимых законопроектов.

Сергей Дубовой выразил коллективу Контрольно-счётной палаты благодарность за конструктивное, плодотворное сотрудничество с областной Думой, пожелал дальнейших успехов в работе и вручил сотрудникам заслуженные награды регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29142/