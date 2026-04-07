Сергей Дубовой: «Законодательные и контрольно-счётные органы – это партнёры в обеспечении экономической безопасности регионов»

Председатель областной Думы Сергей Дубовой 6 апреля принял участие в общем собрании членов Совета контрольно-счётных органов Мурманской области.

- Законодательные и контрольно-счётные органы – это, по сути, партнёры в обеспечении экономической безопасности регионов, - отметил спикер парламента. - В конце марта на заседании Мурманской областной Думы депутаты заслушали и приняли к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты области за прошлый год. Контрольные и экспертные мероприятия, проведенные специалистами КСП, касались практически всех сфер экономики. По поручению регионального парламента в прошлом году проведено 11 проверок, а по инициативе КСП внесены изменения в три закона Мурманской области. Это говорит о тесном взаимодействии и скоординированных действиях, направленных на объективную оценку расходов. Заключения, представления и отчёты КСП являются для нас – парламентариев – индикатором того, насколько продуктивно работают механизмы управления финансами.

Депутат пожелал участникам собрания плодотворной и конструктивной работы, открытого и профессионального диалога и новых достижений в укреплении финансовой стабильности нашего региона.

В рамках мероприятия была рассмотрена информации о деятельности комиссии Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате Российской Федерации по правовым вопросам в 2025 году и информации о деятельности комиссии Союза муниципальных контрольно-счётных органов по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля в 2025 году.

Перед началом собрания состоялась встреча Сергея Дубового с председателем комиссии Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате Российской Федерации по правовым вопросам, председателя Контрольно-счётной палаты города Севастополя Юлии Кокаревой.

- Ваше присутствие сегодня свидетельствует о высоком внимании на федеральном уровне, которое уделяется развитию системы внешнего государственного аудита, - подчеркнул глава регионального парламента. - Для нас важно видеть поддержку и получать методологические рекомендации от коллег из других регионов.

