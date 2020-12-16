Сергей Комиссаров - «Лучший врач-инфекционист» Мурманской области

Завершился конкурс профессионального мастерства среди медицинских организаций Мурманской области в номинации «Лучший врач-инфекционист».

В связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводился дистанционно. Участникам необходимо было представить работу по специальности, сведения о внедрении конкурсантом или при его непосредственном участии новых технологий профилактики, диагностики и лечения, рационализаторских предложениях, участии в научно-исследовательской деятельности, а также данные о научных и практических публикациях в медицинских изданиях.

По результатам оценки представленных работ победителем конкурса профессионального мастерства был признан Сергей Комиссаров – врач-инфекционист Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи.

Победитель конкурса будет награждён дипломом и денежной премией в размере 120 тысяч рублей. Выплата предусмотрена областным законом «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных медицинских работников медицинских организаций Мурманской области», сообщает региональное Министерство здравоохранения.