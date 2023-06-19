Сергей Красавцев - лучший газодымозащитник региона

На территории 4-й пожарно-спасательной части #МЧСМурманск 54 огнеборца из разных подразделений пожарной охраны Мурманской области соревновались в скорости и выносливости за звание «Лучший газодымозащитник Мурманской области».

В соревнованиях приняли участие 12 команд: пять из них от #МЧСМурманск, одна - представители ГОКУ «УГОЧС и ПБ Мурманской области», четыре команды от Специального управления №48 и по одной от Специального управления №72 и АО «Кольская ГМК».

В тяжёлой и упорной борьбе почётное третье место досталось старшему инструктору-пожарному #МЧСМурманск Максиму Акмазикову; 2-е место занял командир отделения ГОКУ «УГОЧС и ПБ Мурманской области» Никита Тишкин. Бесспорным лидером соревнований Мурманской области стал командир отделения Специального управления №48 Сергей Красавцев.

«Звенья ГДЗС на пожаре первыми отправляются в огонь и работают в самых опасных условиях: непригодной для дыхания среде, при нулевой видимости. На их плечи ложится главная задача – поиск пострадавших. От их профессионализма зависят жизни людей, поэтому качественная подготовка и регулярные тренировки, в том числе и подобные соревнования – ключевые моменты в подготовке к борьбе за спасение. Все участники показали сегодня достойный результат, приложив максимум усилий», - прокомментировал соревнования начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ #МЧСМурманск Александр Скакун.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/5040596#group=group-2&photo=2