Сергей Маган назначен руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области

Сегодня, открывая оперативное совещание в региональном правительстве, губернатор Андрей Чибис представил нового руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области. Региональное отделение возглавил Сергей Владимирович Маган.

Уроженец города Колы Сергей Маган в 1997 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Экономика и управление производством». В 2002 году получил диплом Московского международного института экономики и права по специальности «Юриспруденция». Начинал трудовую деятельность в администрации Кольского района и проработал там почти 10 лет. С 2002 по 2009 годы Сергей Маган занимал пост заместителя начальника бюджетного управления министерства финансов Мурманской области, с 2009 года - должность заместителя руководителя Территориального фонда ОМС Мурманской области.

«Сергея Владимировича многие коллеги знают как ответственного человека, профессионала высокого уровня. Желаю Вам успехов в новой должности. Сегодня мы как раз обсуждаем с федеральным центром программу государственных гарантий. Задача сделать так, чтобы она была максимально прозрачна и настроена на оказание всех необходимых видов медицинской помощи жителям нашего региона», – подчеркнул Андрей Чибис, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.