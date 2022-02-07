«Витязь» зажигает огниВ Мурманской области региональный маткапитал с 1 июня вырастет до 141,5 тысячи рублей
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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.22 15:00

Сергей Мякишев: более половины из предоставляемых видов соцподдержки семей с детьми в Мурманской области носят беззаявительный характер

В Мурманской области предоставляются 24 вида социальной поддержки семей с детьми, осуществляемые подведомственными учреждениями Министерства труда и социального развития Мурманской области, а также отделением Пенсионного фонда Российской Федерации как с учетом нуждаемости, так и без учета доходов семьи. 9 из них предоставляются за счет федерального бюджета и 15 – за счёт регионального бюджета. Об этом в рамках доклада на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Начиная с января текущего года введена новая ежемесячная денежная выплата, предусмотренная для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет, – отметил министр. – Также в текущем году продолжается реализация проекта «Подарок новорожденному». Напомню, подарочный набор вручается бесплатно на каждого новорожденного ребёнка в день выписки из роддома».

Кроме того, в связи с увеличением прожиточного минимума, который напрямую влияет на предоставление мер социальной поддержки, увеличены и размеры социальных выплат. Так, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка в нуждающейся в поддержке семье составляет 19620 рублей.

«В дополнение к федеральной выплате женщинам, родившим первенца в возрасте до 26 лет, за счёт средств регионального бюджета предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет в размере 14 тысяч рублей. Выплата предоставляется без учета дохода семьи. Право на получение выплаты также предоставлено женщинам, имеющим временную регистрацию на территории региона, в случае отсутствия места жительства на территории Российской Федерации», – отметил Сергей Мякишев.

Кроме того, с 1 января 2022 года многодетным семьям, получившим сертификат на региональный материнский (семейный) капитал, предоставлено право воспользоваться этими средствами сразу после рождения (усыновления) третьего ребёнка и последующих детей. Размер выплаты составляет 136140 рублей 32 копейки. В то же время нуждающимся семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, она устанавливается в новых повышенных размерах: 9810 рублей, 14715 рублей или 19620 рублей.

«С прошлого года многодетным матерям, награжденным почетным знаком Мурманской области «Материнская слава», предусмотрена единовременная выплата к Международному дню семьи, на нее имеют право и те, кто награждён орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава», – напомнил министр. – Выплата осуществляется в размере, определяемом исходя из расчёта 5 тысяч рублей на каждого ребёнка, проживающего на территории Мурманской области, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения».

Для семей с детьми предусмотрен и ряд социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

«В настоящее время особое внимание уделяется упрощению процедуры предоставления мер социальной поддержки. Особое внимание направлено на расширение дистанционного формата их оформления. Эта работа ведется в нескольких направлениях: государственные услуги можно оформить онлайн, без необходимости личного обращения в ведомство, кроме того, в регионе постепенно внедряется проактивный, то есть упреждающий, режим предоставления государственных услуг», – отметил Сергей Мякишев.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, по словам министра, на сегодняшний день 16 государственных услуг, наиболее значимыми из которых являются ежемесячная коммунальная выплата многодетным семьям, получение удостоверения многодетной семьи, региональный материнский капитал, региональная выплата при рождении первенца, уже переведены в проактивный формат предоставления.

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