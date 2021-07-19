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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 17:00

Сергей Мякишев: министерство держит на контроле вопрос перевода подопечных центра «Лилия» в государственные стационары

В системе социальной защиты населения Мурманской области 11 государственных организаций, предоставляющих социальные услуги в круглосуточной стационарной форме. Об этом, выступая на еженедельном совещании в правительстве региона, сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«Общее число мест – 2038: общий тип – 815, психоневрологический – 1188, в настоящее время в домах-интернатах общего типа свободно порядка 70 мест, – отметил Сергей Мякишев. – Для помещения в стационарную организацию требуются заявление гражданина или его законного представителя, медицинское заключение, информация о доходе».

Все поставщики социальных услуг состоят в реестре, который ведёт Министерство труда и социального развития Мурманской области. Включение в реестр осуществляется на добровольной основе. На всех поставщиков социальных услуг распространяется обязательное соблюдение требований по безопасному проживанию людей.

«В ходе межведомственного взаимодействия в центре «Лилия» был выявлен ряд нарушений, – сообщил министр. – Этот центр не входит в региональный реестр поставщиков, но при этом оказывает социальные услуги населению. Решением Октябрьского районного суда деятельность центра приостановлена в связи с нарушением требований пожарной безопасности в помещениях данной организации. Органы социальной защиты и здравоохранения оказывают содействие гражданам и их родственникам во временном размещении в государственные стационарные организации с учётом требований законодательства».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, Сергей Мякишев  отметил, что  по результатам проведённой работы 13 граждан помещены в государственные областные стационарные учреждения социального обслуживания, один получает социальные услуги на дому, два переведены в медицинские организации для получения медицинской помощи. Родственники шести пожилых людей самостоятельно занимаются оформлением документов в стационарные организации социального обслуживания.

«Министерство труда и социального развития Мурманской области держит этот вопрос на постоянном контроле и готово в рамках действующего законодательства оказывать всестороннее содействие в жизнеустройстве пожилых людей», – сообщил глава ведомства.

В свою очередь Андрей Чибис обратился к родственникам клиентов центра «Лилия» с просьбой принять скорейшее активное участие в судьбе близких.

«Никаких сложностей для размещения пожилых людей в государственных соцучреждениях нет. Для обеспечения безопасности своих близких прошу при необходимости оперативно, если нет возможности ухаживать самим, их в наши социальные учреждения отправить. Без согласия родственников мы перевести клиента в другое социальное учреждение не можем, но я обращаюсь к родным тех, кто находится в «Лилии»: вы подвергаете своих близких опасности. Прошу понять этот уровень ответственности и необходимые документы оформить», – подчеркнул губернатор.

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