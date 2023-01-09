Сергей Мякишев: при определении права на получение ежемесячного детского пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости родителей

Порядка 960 млн рублей предусмотрено региональным бюджетом для софинансирования выплаты ежемесячного пособия будущим мамам и северянам с детьми. Об этом на оперативном совещании правительства Мурманской области сегодня сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. Глава регионального Минсоцтруда подробно рассказал о порядке предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми в 2023 году.

«Последние два года в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина велась планомерная работа по выстраиванию целостной системы, направленной на повышение качества жизни семей с детьми. С 1 января 2023 года по всей стране, в том числе и в Мурманской области, действует бесшовный механизм государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности до достижения ребёнком 17 лет», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Напомним, что 14 декабря 2022 года был принят закон Мурманской области, регламентирующий назначение и выплату для северян ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В соответствии с ним полномочия региона в данном вопросе передаются Социальному фонду Российской Федерации, заменившему с 1 января Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ, на условиях софинансирования за счет федерального и регионального бюджетов. Ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием ребёнка объединило ряд действующих выплат: пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста 3 лет, а также выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Право на данную меру поддержки предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, в случае если размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Мурманской области на дату обращения за назначением ежемесячного пособия. Сегодня эта величина составляет 23,4 тысячи рублей. На текущий год в бюджете Мурманской области предусмотрено 958,9 миллионов рублей на выплату ежемесячного пособия будущим матерям и семьям с детьми. Получателями единой меры станут порядка 26 тысяч северян.

В своём докладе министр труда и социального развития Сергей Мякишев акцентировал внимание на том, что при определении права на получение ежемесячного пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, включающая оценку доходов, в том числе факта осуществления трудовой деятельности и имущественной обеспеченности семьи. Размер выплаты определяется в соответствии с Федеральным законом и составляет 50, 75, 100% величины прожиточного минимума, установленной в Мурманской области. Для получения выплаты северянам необходимо подать заявление в электронном виде с использованием ЕПГУ, через МФЦ или лично в территориальное отделение Социального фонда.

Для обеспечения плавного перехода от существующих выплат к ежемесячному пособию для детей, которые уже получают такие выплаты или родились до 1 января 2023 года, предусматривается сохранная норма – семьи с первыми и третьими детьми смогут получать выплаты на старых условиях до достижения ребенком возраста трёх лет. В течение всего периода такие семьи получают право перейти на новое ежемесячное пособие.

«По решению губернатора в Мурманской области в 2022 году появился ряд региональных мер поддержки семей с детьми. Большая часть из них направлена на то, чтобы помочь северянам в определенных жизненных ситуациях. Введение единого пособия не повлияет на региональную политику, и жители области продолжат получать выплаты, установленные в прошлом году», – пояснил Сергей Мякишев.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманской области по-прежнему будет выплачиваться «зарплата мамы» в размере 17 тысяч рублей, региональный материнский капитал в размере 141,5 тысячи рублей и единовременная выплата семьям при рождении одновременно трех и более детей в размере 1 млн рублей. Наряду с этим продолжат действовать денежные выплаты на оплату проезда в медицинские организации беременным и родившим женщинам в размере от 0,7 до 9 тысяч рублей, компенсации 100% расходов на оплату обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и региональное единовременное пособие при поступлении ребёнка в первый класс в размере 4,9 тысячи рублей. Также лица, награжденные орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава» смогут и впредь рассчитывать на единовременную выплату в размере 5 млн рублей.

«Министерством труда и социального развития и в дальнейшем продолжится работа по усилению поддержки семей с детьми, в том числе путём введения новых программ на региональном уровне», – подытожил глава ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru