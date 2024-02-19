Сергей Пилипонский, генеральный директор аэропорта «Хибины»: компания «S7 Airlines» регулярными рейсами надёжно связывает Москву с Апатитами и Кировском

Сегодня подробно о расширении полётной программы рассказывает в интервью Сергей Пилипонский, генеральный директор аэропорта «Хибины».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Домодедово – Хибины – Домодедово. Воздушные суда крупного российского авиаперевозчика будут летать в аэропорт Кировска и Апатитов четыре раза в неделю: по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из Москвы осуществляется в 6.10, время отправления обратного рейса – 9.30.

Сегодня подробно о расширении полётной программы рассказывает в интервью Сергей Пилипонский, генеральный директор аэропорта «Хибины».