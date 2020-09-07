Сергей Приходько – новый руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Председателем комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области назначен Сергей Приходько. Об этом в ходе оперативного совещания объявил губернатор Андрей Чибис.

«С учётом новых задач, которые стоят перед комитетом, с учётом того опыта, той базы, которая накоплена в работе, Сергей Игоревич приступает с сегодняшнего дня к организации усиленной работы комитета. С учётом того, что с октября в Мурманской области начнёт функционировать Центр управления регионом, конечно, у комитета появится больше задач, чем сегодня, – особо подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее, около 10 лет, Сергей Приходько работал заместителем начальника УМВД России по Мурманской области – начальником полиции. На должности председателя регионального комитета по обеспечению безопасности населения он сменил Владимира Гусева, который покинул пост на прошлой неделе.