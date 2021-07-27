Сергей Приходько покидает пост председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько будет освобождён от замещаемой должности по собственной инициативе с 13 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Пост главы регионального комитета по обеспечению безопасности населения Сергей Приходько занимал с сентября 2020 года. Ранее около 10 лет он работал заместителем начальника УМВД России по Мурманской области – начальником полиции, сообщает региональное Министерство информационной политики.