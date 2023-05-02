В рамках программы празднования Дня Победы впервые в Мурманской области пройдёт хоровая акция «Поём о Родине»Сергей Шойгу: «Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери»
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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.23 14:00

Сергей Шойгу: «Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери»

Наши военнослужащие уничтожили восемь самолётов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов. Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооруженных сил Западом.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергея Шойгу сегодня проводит тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, Сергей Шойгу во вступительном слове отметил: «Вооруженные Силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более пятнадцати тысяч человек.

Наши военнослужащие уничтожили восемь самолётов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооруженных сил Западом.

Действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения.

Руководством страны перед оборонными предприятиями поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства, приняты необходимые оперативные меры.

Эффективно заработала система межведомственного взаимодействия, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов.

В круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа, от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска.

В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз.

В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику.

В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры.

Не менее важным вопросом является наращивание возможностей ремонтно-восстановительных органов.

В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум.

Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту.

При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать её темпы.

Сегодняшняя повестка дня. На рассмотрение выносится два тематических вопроса. Первый касается выполнения Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» государственного оборонного заказа.

Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов.

По некоторым новейшим типам вооружения Корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов.

Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки.

Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

Сегодня заслушаем, как предприятие справляется с этой задачей.

Далее подведем итоги отопительного сезона на объектах Министерства обороны. Несмотря на сложные погодные условия, он прошёл штатно.

Безаварийная работа обеспечена заблаговременной подготовкой фондов, в том числе их оптимизацией, применением современных, наукоемких и энергоэффективных решений, а также рациональным расходованием имеющихся средств.

В течение всей зимы запасы топлива поддерживались на нормативном уровне.

Подготовка к следующему осенне-зимнему сезону стартовала по плану. Сразу после остановки теплогенерирующих объектов начаты их обслуживание и ремонт.

Сегодня заслушаем отчёт о результатах прошедшего отопительного периода и начале подготовки к новому отопительному сезону».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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