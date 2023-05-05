Сергей Шойгу поставил задачу держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооружённых Сил РФ в районы проведения Специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооружённых Сил РФ в районы проведения Специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению.

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник А. Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил РФ, представил генералу армии Сергею Шойгу новые партии поставленных предприятиями ОПК современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск.

Также глава военного ведомства проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.

Генерал-полковник А. Кузьменков доложил Сергею Шойгу, что ремонтными подразделениями Вооружённых Сил РФ совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счёт организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум. Восстановленная техника сразу направляется в подразделения Вооружённых Сил РФ в районах специальной военной операции.

Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой.

В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады заместителей Министра обороны Российской Федерации, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

Фото и видео: https://vk.com/mil