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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.23 14:30

Сергей Шойгу поставил задачу командующему группировкой «Восток» в зоне СВО продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации

Он обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава.

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, сегодня в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.

На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

В штабе группировки войск Министр обороны РФ провёл совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки.

Командующему и командирам поставлена задача продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации.

Также обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава.

В завершение работы Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Высокие награды, – это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!», – сказал Сергей Шойгу.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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