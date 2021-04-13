Сергей Шойгу прибыл на Северный флот

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот. «В рамках рабочей поездки министр обороны проинспектирует пункт базирования, а также инфраструктуру причального фронта атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А», - сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

Также Шойгу заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры.

Как сообщает ТАСС, в завершение поездки министр обороны проведёт совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления Министерства обороны РФ, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа по модернизации тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» предприятиями промышленности, сообщает Минобороны России.