Сергей Шойгу: продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации

За последний месяц поражено 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства. Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов «Хаймарс».

Сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойго тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ открыл с сообщения основных событий специальной военной операции на Украине.

Как сообщает vk.com/mil, «за последние две недели Вооружённые силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пески.

Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов.

При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.

На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобождён населённый пункт Благодатное.

Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери.

Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление.

С середины июля вооружённые силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции.

С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе.

При этом украинские власти откровенно лгут, что будто российские Вооружённые силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем.

Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично.

Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм.

Несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, провокации продолжаются. Вчера ВСУ обстреляли не только Запорожскую АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии.

Пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом.

США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя подобные безрассудные действия.

В свою очередь Россия делает всё, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС.

Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности.

Подчеркну, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти.

Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины.

За последний месяц поражено 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства.

Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов «Хаймарс».

На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожены.

Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации».

Видео и фото: vk.com/mil