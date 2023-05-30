Сергей Шойгу: «Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня провёл тематическое селекторное совещание. В его начале он сообщил о ходе специальной военной операции:

«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.

Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолётов, пять вертолётов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более четырёхсот танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов «Хаймарс», 16 ракет «Харм» и 29 крылатых ракет большой дальности «Сторм Шэдоу».

Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям.

Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объёмы и пути поставок и при выявлении наносим удары.

За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот» в Киеве.

Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции.

Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан.

Наши Вооружённые Силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков.

Так, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70 украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника. Остатки националистов были отброшены на территорию Украины, где по ним наносилось огневое поражение.

Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам.

В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Все они поражены.

В Москве три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Ещё пять – сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество.

По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами 155-я бригада морской пехоты награждена орденом Жукова.

Почётные наименования «гвардейские» присвоены 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку.

Хочу особо отметить военных медиков, которые, зачастую рискуя жизнью, спасают наших военнослужащих, оказывают помощь мирным жителям.

Более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции.

Указом Президента России Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского.

Поздравляем наших коллег.

Напомню, что ранее орденом Александра Невского была награждена Военно-медицинская академия имени Кирова…

Тематическая часть сегодняшнего селекторного совещания. Вначале рассмотрим, как Объединенная судостроительная корпорация выполняет государственный оборонный заказ по ремонту с модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

Корпорация ведет строительство и ремонт 62-х кораблей в интересах Военно-морского флота.

13 мая в состав Военно-морского флота передан корвет «Меркурий».

Работы по пяти подводным лодкам и шести надводным кораблям находятся на завершающем этапе.

Модернизация ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года.

После сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота.

Сегодня наметим меры, которые позволят завершить модернизацию крейсера к концу 2024 года.

Также на совещании обсудим вопрос безопасности полётов в Вооружённых Силах»…

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457467489%2Fwall-133441491_956896