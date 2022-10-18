Сергей Суровикин: мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации опубликовал сегодня интервью командующего объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.

– Добрый день Сергей Владимирович! Решением Министра обороны Российской Федерации Вы назначены командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. Многих российских граждан волнует вопрос о том, какова обстановка на сегодня?

– В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую.

Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается, купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами — один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством.

Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки.

Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный Главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.

В настоящее время объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения.

Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск.

– Сергей Владимирович, помимо того, что вы назначены командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне спецоперации, вы остаетесь главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Как бы Вы охарактеризовали эффективность российской авиации и сил ПВО?

– Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО.

В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Ими применено свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения. Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна. Высочайшую точность также показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.

По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолёт пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей.

Беспилотной авиацией выполнено более 8 тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов ВСУ.

– Несколько дней назад врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что властями принято решение организовать возможность выезда жителей региона в другие субъекты Российской Федерации для отдыха или учебы. В первую очередь, это касается правобережья. Глава региона заявил, что данные меры приняты для обеспечения безопасности граждан на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Как Вы можете прокомментировать это решение?

– На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов «Хаймарс» повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

В результате, в городе затруднён подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Всё это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням.

Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.

У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения.

Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.

Повторяю, — она уже на сегодняшний день весьма непростая.

В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений.

Фото: https://twitter.com/rianru/status/1427269308372094982