На острове Кильдин в Баренцевом море завершил работу экологический взвод Северного флотаЕстественная убыль жителей Кольского полуострова за семь месяцев этого года составила 1907 человек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.10.22 22:15

Сергей Суровикин: мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации опубликовал сегодня интервью командующего объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.

– Добрый день Сергей Владимирович! Решением Министра обороны Российской Федерации Вы назначены командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. Многих российских граждан волнует вопрос о том, какова обстановка на сегодня?

– В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую.

Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается, купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами — один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством.

Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки.

Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный Главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.

В настоящее время объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения.

Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск.

–  Сергей Владимирович, помимо того, что вы назначены командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне спецоперации, вы остаетесь главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Как бы Вы охарактеризовали эффективность российской авиации и сил ПВО?

– Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО.

В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Ими применено свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения. Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна. Высочайшую точность также показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.

По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолёт пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей.

Беспилотной авиацией выполнено более 8 тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов ВСУ.

– Несколько дней назад врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что властями принято решение организовать возможность выезда жителей региона в другие субъекты Российской Федерации для отдыха или учебы. В первую очередь, это касается правобережья. Глава региона заявил, что данные меры приняты для обеспечения безопасности граждан на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Как Вы можете прокомментировать это решение?

– На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов «Хаймарс» повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

В результате, в городе затруднён подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Всё это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням.

Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.

У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения.

Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.

Повторяю, — она уже на сегодняшний день весьма непростая.

В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений.

 

Фото: https://twitter.com/rianru/status/1427269308372094982

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)15,36% - годовая инфляция в Мурманской области в сентябре оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Около трети россиян имеют дополнительный заработок, но половина жителей страны не имеет сбережений и накоплений-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 6 копеек, евро теряет 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Количество должников за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области становится меньше-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)МВД и Центробанк смогут в режиме онлайн обмениваться информацией о переводах, совершенных без согласия банковских клиентов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика