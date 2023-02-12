Сергей Варламов возглавил филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть»

Филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть» возглавил Сергей Варламов, который ранее работал на предприятии в должности главного инженера.

10 февраля нового руководителя филиала главе ЗАТО г. Североморск Олегу Прасову представила директор компании Алла Истомина.

- Сергей Викторович проявил себя как ответственный, сильный, эффективный сотрудник, и я не сомневаюсь, что на новой позиции тоже все получится. Он хорошо знает проблематику Североморска: активно занимался проведением капитальных ремонтов наиболее проблемных участков тепловой сети в городе, при нем была введена в эксплуатацию новая угольная котельная на ул. Кортик. Главные задачи, которые мы ставили и ставим перед филиалом - бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение муниципалитета, и Сергей Викторович уже приступил к подготовке к новому отопительному сезону 2023-2024 годов, - отметила Алла Павловна.

В свою очередь глава ЗАТО Олег Прасов поздравил Сергея Варламова с назначением, а также поблагодарил руководство АО «МЭС» за конструктивное сотрудничество, которое уже сложилось между компанией и муниципалитетом.

- За последние три года при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса и правительства региона в нашем ЗАТО был проведён достаточно большой объём работ. Однако износ сетей в муниципалитете достаточно большой – есть ещё много участков, которые требуют замены, также есть необходимость в обновлении оборудования, которое уже эксплуатируется порядка 20-25 лет и практически полностью выработало свой ресурс. Наша общая задача - сделать так, чтобы работа по замене тепловых труб и оборудования продолжалась и в дальнейшем, - подчеркнул Олег Прасов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13385-sergey-varlamov-vozglavil-ao-mes-severomorskaya-teploset/