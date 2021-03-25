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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.21 14:30

Сергей Веллер досрочно сложил полномочия депутата горсовета

Сегодня состоялось двадцать второе заседание Совета депутатов города Мурманска. Перед депутатами с отчётом о деятельности контрольно-счетной палаты города Мурманска за 2020 год выступила председатель учреждения Татьяна Новикова.

Всего в отчётном периоде  контрольным органом  проведено более 50 проверок, которые охватили 51 объект. Это органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, а также другие организации, использующие муниципальное имущество. Общий объём проверенных средств составил более 1,5 миллиарда рублей.

– Контрольно-счётная палата ежегодно отчитывается перед Советом депутатов города Мурманска. Это важно, потому что депутаты представляют интересы горожан, своих избирателей, – прокомментировал Андрей Сысоев. – При выявлении каких-либо нарушений законодательства контрольный орган обращается в правоохранительные структуры, которые в свою очередь принимают необходимые меры.

Один из вопросов заседания касался предложения об обновлении мемориальной доски Ивану Ушакову. После оформления необходимой документации в соответствии с требованиями, как отметили депутаты, решение по реконструкции памятного объекта будет положительным.

Также в ходе заседания народные избранники приняли решение наградить почётным знаком «За заслуги перед городом Мурманском» Владимира Долинина. Его знают многие мурманчане. Раньше он работал в АО «Электротранспорт» водителем троллейбуса, из кабины которого читал для горожан стихи и пел песни о Мурманске.

Кроме того, в повестку дня был внесён дополнительный вопрос о досрочном сложении полномочий Сергеем Веллером, депутатом по двухмандатному округу №1. 17 лет он не только представлял интересы горожан, но и успешно руководил бюджетной комиссией. Такое решение Сергей Борисович принял по собственному желанию, в связи с переездом.

Остальные вопросы касались редакционной деятельности депутатского корпуса. Это внесение изменений в решения Совета депутатов города Мурманска, которые были приняты ранее и на сегодня требуют приведения в соответствие.

 

 

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