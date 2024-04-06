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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.24 18:30

Сертификат на путешествие в Мурманск достался 10-миллионному гостю выставки «Россия»

Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.

- Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось, — рассказал Константин Панфилов.

- Хорошо, что мы приехали именно в это время, — добавила его жена Екатерина.

Константин с супругой получили от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.

«Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности выставки в том, что её делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней. Мы объединились всей страной и показываем, чем мы гордимся. Здесь царит атмосфера любви и гордости — она и привлекает людей. Со дня на день выставка презентует новую масштабную, неожиданную, очень яркую весенне-летнюю программу. Всё у нас только начинается!», — отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Также для юбилейного посетителя проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят юбилейному гостю и его жене проживание, а также оплатят проезд из Ярославля.

«Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Эта дата считается днём рождения атомного ледокольного флота. Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. Вам покажут системы управления, штаб морских операций — и вы увидите, как управляют флотом. Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит вашу жизнь», — подчеркнул генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

Предыдущую миллионную отметку выставка преодолела 20 марта — девятимиллионным посетителем стал юный Андрей Баторов родом из Бурятии. Восьмимиллионным посетителем 6 марта стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени. 22 февраля выставку посетил семимиллионный гость — им стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. 4 февраля на выставке встретили шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова из Москвы.

Пятимиллионный гость посетил выставку 17 января — в этот день на ВДНХ приехала с мамой и папой семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. В новогодние праздники, 5 января, на выставку пришла четырёхмиллионная посетительница Дарья Молодцова из Тулы. Трёхмиллионным гостем выставки стал барнаулец Алексей Козырев. Двухмиллионным посетителем, в свою очередь, стал Марат Сабитов из Казани. Светлана Сулейманова из Пензы стала миллионной гостьей. А 8 ноября на выставке побывал семилетний ростовчанин Матвей с мамой, оказавшийся полумиллионным посетителем.

Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и партнёров. Некоторые из них уже успели вернуться из туристических поездок. Так, Алексей Козырев с супругой побывали на космодроме Восточный, где увидели в том числе и успешный запуск ракеты «Союз-2.1б». А Марат Сабитов с женой посетили Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Матвей с родителями привезли немало новых впечатлений из поездки в Санкт-Петербург, включившую в себя посещение самых разных достопримечательностей Северной столицы.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ с 4 ноября до 8 июля.

Фото:  https://russia.ru/news

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