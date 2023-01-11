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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.23 17:15

Сертификат о происхождении товаров теперь можно оформить через цифровую платформу «Мой экспорт»

Снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях полностью освободить поставку от их уплаты экспортерам поможет сертификат о происхождении товара. Теперь запросить оформление этого документа можно на платформе «Мой экспорт».

Сертификат о происхождении товара – документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку. С его помощью также можно подтвердить, что товар может быть ввезен в страну, если страной-импортером запрещен либо ограничен ввоз товаров, происходящих из определенных стран. Кроме того, наличие сертификата о происхождении товара часто предусмотрено экспортным контрактом или национальными правилам страны ввоза товаров. Сертификат выдается российскими торгово-промышленными палатами (ТПП).

«Сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, при этом учитывалось и мнение экспортеров. Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие с ТПП на всех этапах, где это возможно, и выбор экспортером самостоятельно той ТПП, в которой он желает получить оригинал сертификата. Предоставление бумажных документов и очные консультации для получения сертификата посредством сервиса исключены. При этом система автоматически определит, какой из 8 видов сертификатов доступен для оформления экспортеру», – рассказала Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в сервисе также можно формировать аналитические документы, связанные с получением сертификата (полный отчёт, детализированный отчёт, страновой отчёт). Однако, есть процедуры, которые нельзя полностью перевести «в цифру». Так, проведение ТПП экспертизы по определению страны происхождения в ряде случаев сопровождается необходимостью выезда на место производства товара. Кроме того, непосредственно оригинал сертификата оформляется на бумажном носителе. Его нужно забирать в торгово-промышленной палате, выбранной в сервисе экспортером, либо получить по почте. Дело в том, что по нормам международного законодательства, при экспорте таможенные органы стран-импортеров сейчас принимают сертификаты только на бумажных носителях. Для использования платформы сервиса по выдаче сертификата происхождения товаров, генеральному директору или пользователю платформы «Мой экспорт» с ролью «администратор» необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») – один из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Получить дополнительную информацию об услуге можно на платформе «Мой экспорт» по ссылке

 


Фото: https://gov-murman.ru

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