Сертификат о вакцинации препаратом «Спутник Лайт» на госуслугах формируется через три недели

Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло изменения в порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19: изменены сроки формирования сертификата на госуслугах.

В частности предусмотрено, что при поступлении на портал «Госуслуги» информации о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» сертификат о вакцинации будет формироваться в «Личном кабинете» гражданина спустя 21 день после процедуры, то есть к моменту формирования иммунитета в результате применения вакцины, сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.