Сертификат программы «Свой дом в Арктике» и материнский капитал могут стать частью первоначального взноса по «Арктической ипотеке»

20 ноября на оперативном совещании правительства Мурманской области об «Арктической ипотеке» как новом механизме льготного жилищного кредитования рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Данная мера была выработана в рамках рабочей группы Госсовета по развитию Арктики и поддержана Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках его визита в Мурманскую область в июле текущего года. Последние несколько месяцев мы вместе с коллегами из Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики работали над этим проектом и продолжим его усовершенствование», – пояснил Андрей Чибис.

Срок действия программы рассчитан до конца 2030 года. Её условия аналогичны программе Дальневосточной ипотеки. Процентная ставка составляет 2%, размер кредита - от 500 тысяч рублей до 6 миллионов рублей, а его срок – от 3 до 20 лет.

«Тем не менее, уже есть поручение Президента Российской Федерации об увеличении размера этого кредита до 9 миллионов рублей», – отметила заместитель губернатора.

При этом минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. В том числе для его внесения можно использовать сертификат региональной программы «Свой дом в Арктике» и средства материнского капитала.

Получателями могут стать молодые семьи до 36 лет, одинокие родители в возрасте до 36 лет, участники программы «Гектар Арктики», медицинские и педагогические работники, имеющие стаж работы в Арктической зоне РФ не менее 5 лет, а также специалисты, привлеченные в регион для трудовой деятельности, и вынужденные переселенцы.

Воспользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых можно для приобретения жилья на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве, и на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах и сельских поселениях региона. Согласно реестру административно-территориального устройства Мурманской области к сельским относятся порядка 100 населенных пунктов в разных уголках региона. Моногородами являются территории Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Ковдора, Заполярного, Никеля и Ревды.

Стоимость квадратного метра недвижимости не должна превышать среднерыночный показатель в регионе, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на дату заключения кредитного договора.

«Важно отметить, что это вопрос прорабатывается правительством Мурманской области. Рассматривается вопрос отражения в данных Министерства строительства РФ фактических цифр стоимости квадратного метра, сложившихся на сегодняшний день в регионе», – пояснила Ольга Вовк.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в настоящее время банками-партнерами «Арктической ипотеки» уже стали ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «Газпромбанк», ФК «Открытие», АО «ВБРР», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк». На данный момент все банки уже начали принимать заявки от жителей Мурманской области, оформление всех необходимых документов начнется после принятия постановления правительства Российской Федерации.

«Важно отметить, что каждый банк выбирает для себя свою программу самостоятельно и от банка к банку отличаются условия. Тем не менее максимальный перечень условия представлен от оператора программы Банка «ДОМ.РФ». Кроме того, сейчас мы ведем работу с крупнейшими кредитными организациями, чтобы они работали со всеми условиями. Если вам не подходят условия одного банка, вы можете обратиться в другой», – отметила Ольга Вовк.

«Необходимо провести широкую разъяснительную работу, чтобы у северян было четкое понимание, какие дополнительные возможности есть у людей сейчас, чтобы меры стимулирования получить, и что мы работаем над развитием и усовершенствованием этого механизма», – подытожил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru