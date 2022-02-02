Сервис по поиску работы в Арктике запустят в феврале

Сайт проекта «Центр подходящей работы» для работодателей Арктической зоны РФ будет запущен в феврале этого года, сообщил журналистам генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александр Стоцкий. «В феврале будет запущен сайт «Центра подходящей работы», благодаря которому работодатели Арктической зоны РФ (АЗРФ) и соискатели, готовые там работать, смогут взаимодействовать более эффективно», - сказал Стоцкий.

Как пишет ТАСС, по его словам, в рамках проекта консолидируются информационные потоки, касающиеся распределения кадровых ресурсов в Арктике. Проект поможет в профориентации молодых специалистов для работы в Арктике, будет способствовать развитию горизонтальных связей внутри макрорегиона, добавил Стоцкий.

«Центр подходящей работы» проводит социологические исследования. Например, онлайн-опрос помог систематизировать информацию о работе специалистов кадровых служб, ориентированных на АЗРФ.

Сейчас информационным инструментом «Центра подходящей работы» является Telegram-канал «ПОРА работать в Арктике», который размещает полезную информацию об арктических вакансиях, льготах для работников и предпринимателей, практиках для студентов и стажировках для выпускников в крупнейших компаниях, работающих в АЗРФ, новости, связанные с трудоустройством и жизнью во всех арктических регионах России.