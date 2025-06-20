Сервис путешествий «Туту» провёл в Мурманской области девятую «Медиаразведку»

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошла пресс-конференция проекта «Медиаразведка», приуроченная к проведению девятого инфотура в Мурманской области и многолетнему успешному сотрудничеству с регионом. В ней приняли участие создатель проекта и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова, а также тревел-блогеры-миллионники из Индии, которые стали специальными гостями проекта «MediaVenture».

«Сотрудничество с Мурманской областью — это четыре незабываемых года, девять медиаэкспедиций, десятки репортажей в глянце и авиационных изданиях. Каждый раз мы открываем что-то новое: будь то захватывающая дух природа от Баренцева до Белого морей, уникальная арктическая гастрономия, экстремальные развлечения вроде флоатинга, поездок на снегоходах, наблюдения за китами, катания на горных лыжах или волшебство северного сияния. Здесь мечта каждого журналиста и блогера воплощается в реальность!», - поделилась Наталья Анисимова.

Иностранные тревел-блогеры, обладатели статуса «золотая кнопка» прибыли в Россию и впервые приехали в регион в рамках «MediaVenture», нового проекта сервиса путешествий «Туту», запущенного в феврале этого года как зарубежного направления «Медиаразведки».

В числе участников – Шубхам Гупта (Shubham Gupta), автор популярного канала «Distance Between», обладатель «золотой кнопки» и опытный создатель контента. С подписчиками он делится полезными советами по организации путешествий, бюджетными маршрутами и лайфхаками. Вместе с ним приехал блогер Пужа Лакхота (Pooja Lakhotiya).

Митилеш Ядав (Mithilesh Backpacker), автор канала о путешествиях, блогер, специализирующийся на бюджетных поездках и устойчивом туризме. Рассказывает о семейных ценностях и семейном туризме – вместе с женой и трехлетним ребенком они путешествуют по всему миру. Его канал входит в число ведущих тревел-блогов Индии.

За время жизни «Медиаразведки» участники проекта совершили 99 туров в 44 региона России, создали сотни статей, получившие многомиллионные охваты. Дважды фотографии из «Медиаразведок» в Мурманской области попадали на обложки бортового издания «Аэрофлот», обеспечив рост узнаваемости региона среди туристов и поддержку новых направлений. Интерес журналистов и блогеров к Мурманской области остаётся стабильно высоким, а качество фотографий и репортажей вдохновляет россиян на путешествия. Каждый год регион получает высокие баллы рейтинга путешествий «Туту».

Маршруты по Мурманской области также легли в основу нового проекта «Проверено Туту». Это готовые маршруты по регионам России для самостоятельных путешественников с честными оценками и отзывами тревел-блогеров.

Пресс-конференция состоялась при участии журналистов мурманских изданий и активной молодёжи «Движения первых». Участники встречи смогли задать Наталье Анисимовой вопросы о развитии проекта, а иностранным блогерам – об их впечатлениях от путешествий по России и Мурманской области, обсудить тренды международного туризма, медиапроекты, способы создания контента для блогов, а также пообщаться и сделать совместные фотографии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548711/#&gid=1&pid=1