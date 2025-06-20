На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2ПМЭФ-2025: «в Мурманском морском торговом порту сделать контейнерную перевалку»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 14:30

Сервис путешествий «Туту» провёл в Мурманской области девятую «Медиаразведку»

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошла пресс-конференция проекта «Медиаразведка», приуроченная к проведению девятого инфотура в Мурманской области и многолетнему успешному сотрудничеству с регионом. В ней приняли участие создатель проекта и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова, а также тревел-блогеры-миллионники из Индии, которые стали специальными гостями проекта «MediaVenture».

«Сотрудничество с Мурманской областью — это четыре незабываемых года, девять медиаэкспедиций, десятки репортажей в глянце и авиационных изданиях. Каждый раз мы открываем что-то новое: будь то захватывающая дух природа от Баренцева до Белого морей, уникальная арктическая гастрономия, экстремальные развлечения вроде флоатинга, поездок на снегоходах, наблюдения за китами, катания на горных лыжах или волшебство северного сияния. Здесь мечта каждого журналиста и блогера воплощается в реальность!», - поделилась Наталья Анисимова.

Иностранные тревел-блогеры, обладатели статуса «золотая кнопка» прибыли в Россию и впервые приехали в регион в рамках «MediaVenture», нового проекта сервиса путешествий «Туту», запущенного в феврале этого года как зарубежного направления «Медиаразведки».

В числе участников – Шубхам Гупта (Shubham Gupta), автор популярного канала «Distance Between», обладатель «золотой кнопки» и опытный создатель контента. С подписчиками он делится полезными советами по организации путешествий, бюджетными маршрутами и лайфхаками. Вместе с ним приехал блогер Пужа Лакхота (Pooja Lakhotiya).

Митилеш Ядав (Mithilesh Backpacker), автор канала о путешествиях, блогер, специализирующийся на бюджетных поездках и устойчивом туризме. Рассказывает о семейных ценностях и семейном туризме – вместе с женой и трехлетним ребенком они путешествуют по всему миру. Его канал входит в число ведущих тревел-блогов Индии.

За время жизни «Медиаразведки» участники проекта совершили 99 туров в 44 региона России, создали сотни статей, получившие многомиллионные охваты. Дважды фотографии из «Медиаразведок» в Мурманской области попадали на обложки бортового издания «Аэрофлот», обеспечив рост узнаваемости региона среди туристов и поддержку новых направлений. Интерес журналистов и блогеров к Мурманской области остаётся стабильно высоким, а качество фотографий и репортажей вдохновляет россиян на путешествия. Каждый год регион получает высокие баллы рейтинга путешествий «Туту».

Маршруты по Мурманской области также легли в основу нового проекта «Проверено Туту». Это готовые маршруты по регионам России для самостоятельных путешественников с честными оценками и отзывами тревел-блогеров.

Пресс-конференция состоялась при участии журналистов мурманских изданий и активной молодёжи «Движения первых». Участники встречи смогли задать Наталье Анисимовой вопросы о развитии проекта, а иностранным блогерам – об их впечатлениях от путешествий по России и Мурманской области, обсудить тренды международного туризма, медиапроекты, способы создания контента для блогов, а также пообщаться и сделать совместные фотографии.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548711/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманские работники уходят в частичную занятость: средний доход «частичников» вырос уже на 18%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:20«Венок сонетов». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Охота пуще денег: мурманчанин выплатил полностью ущерб, причинённый им с подельниками, которые находятся ещё в местах лишения свободы-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»