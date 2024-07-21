Сервис «Земля для стройки» поможет мурманчанам реализовать цели строительства

С целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» включено формирование национальной системы пространственных данных (НСПД). Это геоинформационное программное обеспечение, созданное для работы с пространственными данными федеральных и региональных информационных систем, поступающими на платформу в рамках информационного взаимодействия.

«Платформа позволяет получить сводную информацию о земельных участках по заданному кадастровому номеру или по выбранным границам, повысить эффективность использования земель и объектов недвижимости, воспользоваться картографическими слоями НСПД», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Электронный сервис «Земля для стройки» — это часть государственной программы НСПД, направленная на подбор земельных участков и территорий, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предназначенных для жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство. С его помощью в режиме онлайн можно найти земельные участки и территории, подходящие для жилищного строительства, а также обратиться за их предоставлением.

«Данный ресурс значительно экономит время, так как предоставляет возможность подать заявку на приобретение земли дистанционно. Застройщик из любого региона в удобное для него время с помощью данного сервиса может найти потенциально интересные участки для строительства в Мурманской области», – отметила заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Лидия Звонарёва.

Ресурс «Земля для стройки» содержит актуальную информацию о земельных участках и территориях под жилищное строительство, а также о наличии градостроительных и иных ограничений. Сервисом могут воспользоваться как инвесторы и застройщики, так и простые граждане для частного строительства.

Для этого нужно:

1. Выполнить подбор земельного участка или территории, пригодных для жилищного строительства;

2. Провести проверку на наличие градостроительных и иных видов ограничений;

3. Сформировать комплект документов для подачи заявления на предоставление интересующего земельного участка или территории.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, также платформа НСПД позволяет работать с такими онлайн-сервисами как:

 Согласования в стройке.

 Комплексное развитие территории.

 Земля для туризма.

 Мои объекты недвижимости.

 Индивидуальное жилищное строительство.

 Земля просто.

 Градостроительная проработка онлайн.

Использование сервисов НСПД позволяет учитывать актуальную информацию об объектах недвижимости в режиме реального времени, повышая эффективность использования земель. Данные сервисы позволяют быстро и комплексно решать вопросы пространственного развития, территориального планирования, проектирования и строительства объектов. Для работы с ресурсами портала необходима авторизация с помощью учётной записи на госуслугах.