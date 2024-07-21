Сервис «Земля для стройки» поможет мурманчанам реализовать цели строительства
С целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» включено формирование национальной системы пространственных данных (НСПД). Это геоинформационное программное обеспечение, созданное для работы с пространственными данными федеральных и региональных информационных систем, поступающими на платформу в рамках информационного взаимодействия.
«Платформа позволяет получить сводную информацию о земельных участках по заданному кадастровому номеру или по выбранным границам, повысить эффективность использования земель и объектов недвижимости, воспользоваться картографическими слоями НСПД», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.
Электронный сервис «Земля для стройки» — это часть государственной программы НСПД, направленная на подбор земельных участков и территорий, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предназначенных для жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство. С его помощью в режиме онлайн можно найти земельные участки и территории, подходящие для жилищного строительства, а также обратиться за их предоставлением.
«Данный ресурс значительно экономит время, так как предоставляет возможность подать заявку на приобретение земли дистанционно. Застройщик из любого региона в удобное для него время с помощью данного сервиса может найти потенциально интересные участки для строительства в Мурманской области», – отметила заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Лидия Звонарёва.
Ресурс «Земля для стройки» содержит актуальную информацию о земельных участках и территориях под жилищное строительство, а также о наличии градостроительных и иных ограничений. Сервисом могут воспользоваться как инвесторы и застройщики, так и простые граждане для частного строительства.
Для этого нужно:
1. Выполнить подбор земельного участка или территории, пригодных для жилищного строительства;
2. Провести проверку на наличие градостроительных и иных видов ограничений;
3. Сформировать комплект документов для подачи заявления на предоставление интересующего земельного участка или территории.
Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, также платформа НСПД позволяет работать с такими онлайн-сервисами как:
Согласования в стройке.
Комплексное развитие территории.
Земля для туризма.
Мои объекты недвижимости.
Индивидуальное жилищное строительство.
Земля просто.
Градостроительная проработка онлайн.
Использование сервисов НСПД позволяет учитывать актуальную информацию об объектах недвижимости в режиме реального времени, повышая эффективность использования земель. Данные сервисы позволяют быстро и комплексно решать вопросы пространственного развития, территориального планирования, проектирования и строительства объектов. Для работы с ресурсами портала необходима авторизация с помощью учётной записи на госуслугах.