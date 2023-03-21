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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.23 13:00

Сервисами и продуктами цифровой платформы МСП.РФ за первый год ее работы воспользовались более 1,8 млн раз

За первый год работы государственной цифровой платформы поддержки предпринимателей МСП.РФ на ней зарегистрировались более 320 тысяч пользователей, число пользователей от Мурманской области – 2,4 тысячи человек. Это субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и планирующие открыть свой бизнес физические лица.

«Цифровая платформа – один из федеральных проектов, составляющих нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Цель ее создания – предоставить каждому предпринимателю в нашей стране возможность дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения. Одна из приоритетных задач – сделать Цифровую платформу не только проактивным помощником бизнеса, но и основным, эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством», – подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.

За первый год работы каждый пользователь цифровой платформы воспользовался сервисами, а также различными размещенными на МСП.РФ продуктами в среднем 5,6 раза.

«Запуску Цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого мы вместе с предпринимателями определили приоритетные услуги для цифровизации. В числе наиболее востребованных сервисов – «Региональные меры поддержки». Для его интеграции в МСП.РФ нам пришлось увязать Цифровую платформу с более чем 30 региональными информационными системами для поддержки предпринимателей. Для остальных субъектов РФ были созданы личные кабинеты. Через них сотрудники органов власти и инфраструктуры поддержки размещают свои меры на Цифровой платформе, принимают и обрабатывают заявки предпринимателей», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В конце 2022 года на МСП.РФ появился сервис по проверке контрагентов. Им воспользовались свыше 15 тысяч предпринимателей. Запущенный в декабре Цифровой профиль предпринимателя еще больше расширяет возможности малого и среднего бизнеса, упрощая как доступ к сервисам, так и процедуры получения поддержки и услуг. Его сформировали около 3,5 тысячи компаний

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 года. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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